Страны ОИС выразили благодарность Азербайджану

В городе Джидда Саудовской Аравии прошла V конференция министров молодежи и спорта стран Организации исламского сотрудничества (ОИС).

В городе Джидда Саудовской Аравии прошла V конференция министров молодежи и спорта стран Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как передает Report , принявший участие в мероприятии в качестве председателя четвертой конференции ОИК министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов отчитался о проделанной работе, а также поблагодарил все страны-члены и институты за поддержку деятельности организации за этот период.

В завершение своего выступления министр передал председательство Королевству Саудовская Аравия, поздравил с этим событием министра спорта этой страны принца Абдулазиза бин Турки Аль-Фейсала и выразил уверенность в том, что организация достигнет новых успехов.

Выступившие на мероприятии представители стран-участниц организации поблагодарили Азербайджан за активность в течение четырех лет председательства в конференции.

Отметим, что из-за пандемии председательство Азербайджана продлилось четыре года вместо предусмотренных двух лет.