О нас

Страны ОИС выразили благодарность Азербайджану

Страны ОИС выразили благодарность Азербайджану В городе Джидда Саудовской Аравии прошла V конференция министров молодежи и спорта стран Организации исламского сотрудничества (ОИС).
Индивидуальные
8 сентября 2022 г. 23:41
Страны ОИС выразили благодарность Азербайджану

В городе Джидда Саудовской Аравии прошла V конференция министров молодежи и спорта стран Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как передает Report, принявший участие в мероприятии в качестве председателя четвертой конференции ОИК министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов отчитался о проделанной работе, а также поблагодарил все страны-члены и институты за поддержку деятельности организации за этот период.

В завершение своего выступления министр передал председательство Королевству Саудовская Аравия, поздравил с этим событием министра спорта этой страны принца Абдулазиза бин Турки Аль-Фейсала и выразил уверенность в том, что организация достигнет новых успехов.

Выступившие на мероприятии представители стран-участниц организации поблагодарили Азербайджан за активность в течение четырех лет председательства в конференции.

Отметим, что из-за пандемии председательство Азербайджана продлилось четыре года вместо предусмотренных двух лет.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоİƏT ölkələri Azərbaycana təşəkkür edib

Самое важное

Азербайджан передал пятерых армянских военнослужащих противоположной стороне
Азербайджан передал пятерых армянских военнослужащих противоположной стороне
8 сентября 2022 г. 22:13
Президент принял участие в открытии Республиканского санатория туберкулезных заболеваний в Баку
ФотоПрезидент принял участие в открытии Республиканского санатория туберкулезных заболеваний в Баку
8 сентября 2022 г. 14:04
Минобороны: Позиции ВС Азербайджана подверглись обстрелу в направлении госграницы
Минобороны: Позиции ВС Азербайджана подверглись обстрелу в направлении госграницы
8 сентября 2022 г. 09:25
В Лачыне армяне обстреляли экскаватор, принадлежащий гражданской компании
ФотоВ Лачыне армяне обстреляли экскаватор, принадлежащий гражданской компании
7 сентября 2022 г. 15:36
Ильхам Алиев: Высоко ценим вклад Великобритании в вопросе разминирования территорий
Ильхам Алиев: Высоко ценим вклад Великобритании в вопросе разминирования территорий
7 сентября 2022 г. 11:57
Ильхам Алиев поздравил Элизабет Трасс
Ильхам Алиев поздравил Элизабет Трасс
7 сентября 2022 г. 11:53
Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Японии
Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Японии
7 сентября 2022 г. 11:10
Итоговое решение об увеличении поставок газа по TAP ожидается в следующем году
Итоговое решение об увеличении поставок газа по TAP ожидается в следующем году
7 сентября 2022 г. 09:31
В Баку демонстрируются современное оружие и техника
ФотоВ Баку демонстрируются современное оружие и техника
6 сентября 2022 г. 17:17
Министерство: Переход на новую школьную форму не является обязательным
Министерство: Переход на новую школьную форму не является обязательным
6 сентября 2022 г. 17:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi