Страны ОИС выразили благодарность Азербайджану

В городе Джидда Саудовской Аравии прошла V конференция министров молодежи и спорта стран Организации исламского сотрудничества (ОИС).
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В завершение своего выступления министр передал председательство Королевству Саудовская Аравия, поздравил с этим событием министра спорта этой страны принца Абдулазиза бин Турки Аль-Фейсала и выразил уверенность в том, что организация достигнет новых успехов.
Выступившие на мероприятии представители стран-участниц организации поблагодарили Азербайджан за активность в течение четырех лет председательства в конференции.
Отметим, что из-за пандемии председательство Азербайджана продлилось четыре года вместо предусмотренных двух лет.