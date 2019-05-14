Столицу III Европейских игр определят в июне

Место проведения третьих Европейских игр, которые пройдут в 2023 году, определится на внеочередной Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в Минске, перед началом вторых Евроигр.

Как передает Report, об этом в интервью ТАСС сообщил президент ЕОК Янез Кочиянчич.

"У нас существует открытая процедура приема заявок кандидатов, есть несколько городов, которые изъявили желание стать хозяевами. Перед Играми в Минске будет проведена внеочередная Генеральная ассамблея Европейских олимпийских комитетов, на которой мы выберем хозяина следующих Игр", - отметил Кочиянчич.

На право провести Европейские игры - 2023 в настоящее время претендуют Казань и польский Катовице.

Напомним, что вторые Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Первые Игры прошли в 2015 году в Баку.