В Рио-де-Жанейро стартуют XV летние Паралимпийские игры

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Этой ночью пройдет церемония открытия Летних Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Как сообщает Report, олимпийские игры стартуют в 18:15 по местному времени (01:15 по бакинскому времени) на стадионе "Маракана".

Азербайджанским знаменосцем на мероприятии будет двукратный паралимпийский чемпион по дзюдо, победитель I Европейских игр "Баку-2015", двукратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы Ильхам Закиев. Кроме того, на церемонии открытия азербайджанских зрителей ждет сюрприз.

Соревнования стартуют с 8 сентября.

На XV летних Паралимпийских играх Азербайджан будет представлен 27-ю паралимпийцами, 6 из которых женщины.

Спортсмены будут бороться за 44 медали в следующих видах - дзюдо, атлетика, плавание, стрельба, стрельба из лука и пауэрлифтинг.

Отметим, что наша делегация отправилась в Рио-де-Жанейро 2 сентября, а 5 сентября в Паралимпийской деревне был поднят флаг Азербайджана.

Паралимпиада завершится 18 сентября.