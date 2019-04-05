Стартует процесс обмена электронных ваучеров на фактические билеты Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2019.

Как сообщили Report в Операционной компании Baku City Circuit, объявлено о начале процесса обмена электронных ваучеров, подтверждающих онлайн покупку билетов на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2019, на фактические (бумажные) билеты. До 28 апреля обладатели ваучеров могут обратиться в любой из нижеуказанных пунктов продажи билетов.

Для обмена ваучеров на билеты необходимо предъявить распечатанный ваучер и документ, удостоверяющий личность обладателя ваучера. Обменять ваучеры на билеты может только тот человек, чье имя указано на ваучере. Наряду с этим, продолжается продажа билетов в городских кассах и на сайте www.bakucitycircuit.com.

Обмен ваучеров на фактические билеты должен быть осуществлен до начала Гран-при Азербайджана "Формулы 1", так как вход в зону гонки с ваучерами запрещается.

Операционная компания Baku City Circuit советует не откладывать обмен ваучеров на билеты, поскольку длинные очереди у пунктов продажи билетов ожидаются во время гоночного уик-энда.