Стартует процесс обмена электронных ваучеров на фактические билеты Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2019.
Как сообщили Report в Операционной компании Baku City Circuit, объявлено о начале процесса обмена электронных ваучеров, подтверждающих онлайн покупку билетов на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2019, на фактические (бумажные) билеты. До 28 апреля обладатели ваучеров могут обратиться в любой из нижеуказанных пунктов продажи билетов.
Для обмена ваучеров на билеты необходимо предъявить распечатанный ваучер и документ, удостоверяющий личность обладателя ваучера. Обменять ваучеры на билеты может только тот человек, чье имя указано на ваучере. Наряду с этим, продолжается продажа билетов в городских кассах и на сайте www.bakucitycircuit.com.
Обмен ваучеров на фактические билеты должен быть осуществлен до начала Гран-при Азербайджана "Формулы 1", так как вход в зону гонки с ваучерами запрещается.
Операционная компания Baku City Circuit советует не откладывать обмен ваучеров на билеты, поскольку длинные очереди у пунктов продажи билетов ожидаются во время гоночного уик-энда.
|№:
|Пункты:
|Адрес:
|Часы работы:
|Перерыв:
|Контакты:
|1
|Park Bulvar
|пр. Нефтяников, 92
|10:00-22:00
|-
|(+99477) 600 00 60
|2
|28 Mall
|пр. Азадлыг, 45, этаж 2
|10:00-22:00
|-
|(+99412) 499 87 79
|3
|Gənclik Mall
|Фатали Хан Хойский, 38, этаж 3
|10:00-22:00
|-
|(+99412) 599 15 60
|4
|Port Baku
|пр. Нефтяников, 151
|10:00-22:00
|(+99477) 600 00 60
|5
|Kiosk 1
|Пересечение улиц Азиза Алиева и Расулзаде
|10:30-18:30
|15:00-16:00
|(+99412) 598 17 72
|6
|Kiosk 2
|Пересечение пр. Бюль-Бюля и ул.Низами (метро Сахиль)
|11:00-19:00
|15:00-16:00
|(+99412) 598 17 74
|7
|Kiosk 3
|ул. Узеира Гаджибейли, 69 (напротив Дома правительства)
|10:00-18:00
|14:00-15:00
|(+99412) 598 17 73
|8
|Дворец им.Гейдара Алиева
|пр. Бюль-Бюля, 35
|11:00-19:00
|14:00-15:00
|(+99412) 498 84 70
|9
|ASAN 1
|Ул. Гасана Алиева, 36
|I-V: 10:00 – 19:00
VI-VII: 10:00 – 17:00
|14:00-15:00
|(+99477) 600 00 60
|10
|ASAN 2
|пр. Альфреда Нобеля 23, ТЦ AMAY, этаж 2
|I-V: 10:00 – 19:00
VI-VII: 10:00 – 17:00
|14:00-15:00
|(+99477) 600 00 60
|11
|ASAN 3
|ул. Аббаса Мирзы Шарифзаде,157
|I-V: 10:00 – 19:00
VI-VII: 10:00 – 17:00
|14:00-15:00
|(+99477) 600 00 60
|12
|ASAN 4
|Ул. Мира, 197
|I-V: 10:00 – 19:00
VI-VII: 10:00 – 17:00
|14:00-15:00
|(+99477) 600 00 60
|13
|ASAN Сумгайыт
|Ул. Баку, квартал 15, 42d, Сумгайыт
|I-V: 10:00 – 19:00
VI-VII: 10:00 – 17:00
|14:00-15:00
|(+99477) 600 00 60
Şamo QuliyevАвтор новости