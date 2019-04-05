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Стартует процесс обмена электронных ваучеров на фактические билеты Гран-при Азербайджана "Формулы 1"

Стартует процесс обмена электронных ваучеров на фактические билеты Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2019. 

Как сообщили Report в Операционной компании Baku City Circuit, объявлено о начале процесса обмена электронных ваучеров, подтверждающих онлайн покупку билетов на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2019, на фактические (бумажные) билеты. До 28 апреля обладатели ваучеров могут обратиться в любой из нижеуказанных пунктов продажи билетов.

Для обмена ваучеров на билеты необходимо предъявить распечатанный ваучер и документ, удостоверяющий личность обладателя ваучера. Обменять ваучеры на билеты может только тот человек, чье имя указано на ваучере. Наряду с этим, продолжается продажа билетов в городских кассах и на сайте www.bakucitycircuit.com.

Обмен ваучеров на фактические билеты должен быть осуществлен до начала Гран-при Азербайджана "Формулы 1", так как вход в зону гонки с ваучерами запрещается.

Операционная компания Baku City Circuit советует не откладывать обмен ваучеров на билеты, поскольку длинные очереди у пунктов продажи билетов ожидаются во время гоночного уик-энда.

№:Пункты:Адрес:Часы работы:Перерыв:Контакты:
1Park Bulvarпр. Нефтяников, 9210:00-22:00-(+99477) 600 00 60
2 28 Mallпр. Азадлыг, 45, этаж 210:00-22:00-(+99412) 499 87 79
3Gənclik MallФатали Хан Хойский, 38, этаж 310:00-22:00-(+99412) 599 15 60
4Port Bakuпр. Нефтяников, 15110:00-22:00(+99477) 600 00 60
5Kiosk 1Пересечение улиц Азиза Алиева и Расулзаде10:30-18:3015:00-16:00(+99412) 598 17 72
6Kiosk 2Пересечение пр. Бюль-Бюля и ул.Низами (метро Сахиль)11:00-19:0015:00-16:00(+99412) 598 17 74
7Kiosk 3ул. Узеира Гаджибейли, 69 (напротив Дома правительства)10:00-18:0014:00-15:00(+99412) 598 17 73
8Дворец им.Гейдара Алиевапр. Бюль-Бюля, 3511:00-19:0014:00-15:00(+99412) 498 84 70
9ASAN 1Ул. Гасана Алиева, 36I-V: 10:00 – 19:00
VI-VII: 10:00 – 17:00		14:00-15:00(+99477) 600 00 60
10ASAN 2пр. Альфреда Нобеля 23, ТЦ AMAY, этаж 2I-V: 10:00 – 19:00
VI-VII: 10:00 – 17:00		14:00-15:00(+99477) 600 00 60
11ASAN 3ул. Аббаса Мирзы Шарифзаде,157I-V: 10:00 – 19:00
VI-VII: 10:00 – 17:00		14:00-15:00(+99477) 600 00 60
12ASAN 4Ул. Мира, 197I-V: 10:00 – 19:00
VI-VII: 10:00 – 17:00		14:00-15:00(+99477) 600 00 60
13ASAN СумгайытУл. Баку, квартал 15, 42d, СумгайытI-V: 10:00 – 19:00
VI-VII: 10:00 – 17:00		14:00-15:00(+99477) 600 00 60
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