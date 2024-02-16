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Стартовало зимнее первенство Азербайджана

Стартовало зимнее первенство Азербайджана Стартовало зимнее первенство Азербайджана среди юниоров, организованное Министерством молодежи и спорта и Федерацией атлетики Азербайджана.
Индивидуальные
16 февраля 2024 г. 20:40
Стартовало зимнее первенство Азербайджана

Стартовало зимнее первенство Азербайджана среди юниоров, организованное Министерством молодежи и спорта и Федерацией атлетики Азербайджана.

Как сообщает Report, в соревнованиях, проводимых в Республиканском олимпийском центре, наряду с представителями столицы, принимают участие 180 атлетов из Гянджи, Нахчывана, Мингячевира, Губы, Хачмаза, Хызы, Исмаиллы, Бейлагана, Барды, Нафталана, Гедабека, Балакяна и Астары.

В течение двух дней будут определены победители в беге на различные дистанции, беге с препятствиями, эстафете, прыжках в высоту, в длину, тройном прыжке и толкании ядра.

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Версия на азербайджанском языке Qış Azərbaycan birinciliyinə start verilib

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