Стартовало зимнее первенство Азербайджана

Стартовало зимнее первенство Азербайджана среди юниоров, организованное Министерством молодежи и спорта и Федерацией атлетики Азербайджана.

Стартовало зимнее первенство Азербайджана среди юниоров, организованное Министерством молодежи и спорта и Федерацией атлетики Азербайджана.

Как сообщает Report, в соревнованиях, проводимых в Республиканском олимпийском центре, наряду с представителями столицы, принимают участие 180 атлетов из Гянджи, Нахчывана, Мингячевира, Губы, Хачмаза, Хызы, Исмаиллы, Бейлагана, Барды, Нафталана, Гедабека, Балакяна и Астары.

В течение двух дней будут определены победители в беге на различные дистанции, беге с препятствиями, эстафете, прыжках в высоту, в длину, тройном прыжке и толкании ядра.