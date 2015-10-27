​Стартовало первенство по борьбе, посвященное памяти национального героя Алияра Алиева - ФОТО

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Сегодня стартовало первенство по вольной и греко-римской борьбе, посвященное памяти национального героя и известного специалиста по борьбе Алияра Алиева.

Как сообщает Report, церемония открытия прошла в Учебно-образовательном центре Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

В своем выступлении на церемонии открытия офицеры рассказали о героизме А.Алиева в боях, поделились воспоминаниями. Затем его семье вручили принадлежащий Вооруженным силам спортивный планшет.

На мероприятии, посвященном памяти отдавшего жизнь за Карабах национального героя, участвуют 14 команд. Первенство продлится до 30 октября.

После выступления начальника отдела спорта и физической подготовки министерства обороны Садига Пашаева прозвучал государственный гимн Азербайджана и первенство объявили открытым.

Церемония закрытия запланирована на 30 октября. Победителей ждут дипломы, медали, почетные грамоты и переходящий кубок.