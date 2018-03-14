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    Стартовало первенство Азербайджана по дзюдо

    На соревнованиях выступят 651 дзюдоист из 74-х клубов

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В Олимпийском спортивном центре Sərhədçi стартовало первенство Азербайджана среди малолетней юношеской группы (U-15) по дзюдо.

    Как передает Report, на соревновании, организованном при совместном участии Федерации дзюдо Азербайджана и министерства молодежи и спорта, борьбу ведут 651 дзюдоист (567 мальчиков, 84 девочки) из 74 клубов.

    Соревнования продлятся 3 дня. В первый день первенства страны пройдут соревнования среди девочек во всех весовых категориях. Среди мальчиков борьбу начнут с весовых категорий до 34-х и до 38 килограмм. 

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