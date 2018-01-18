Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Олимпийском спортивном комплексе "Серхедчи" стартовало открытое первенство города Баку по дзюдо среди молодежи U-21.

Как сообщает Report, в ходе двухдневных соревнований за медали будут бороться 318 дзюдоистов из 32 клубов (295 юношей, 23 девушки).

В первый день соревнований определятся победительницы по всем весовым категориям (44 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, 78 кг и +78 кг).

В этот же день в борьбу вступят и дзюдоисты, которые будут бороться за медали в весовых категориях 55 кг, 66 кг и 81 кг.

Отметим, что 19 января в открытом первенстве города Баку свои силы испытают юниоры в весовых категориях 60 кг, 73 кг, 90 кг, 100 кг и +100 кг.