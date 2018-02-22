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Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ В Олимпийском спортивном комплексе "Серхедчи" стартовало молодежное первенство Азербайджана по дзюдо U-21.

Как сообщает Report, в соревнованиях, организованных Федерацией дзюдо Азербайджана и министерством молодежи и спорта, участвуют 467 атлетов (408 парней и 59 девушек) из 64 клубов.

В первый день двухдневного первенства в мужских соревнованиях станут известны имена победителей в весовых категориях до 55 и до 60 кг, а в женских состязаниях - победители будут названы во всех весовых категориях.