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    Стартовало молодежное первенство Азербайджана по дзюдо

    © Judo.az

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ В Олимпийском спортивном комплексе "Серхедчи" стартовало молодежное первенство Азербайджана по дзюдо U-21.

    Как сообщает Report, в соревнованиях, организованных Федерацией дзюдо Азербайджана и министерством молодежи и спорта, участвуют 467 атлетов (408 парней и 59 девушек) из 64 клубов.

    В первый день двухдневного первенства в мужских соревнованиях станут известны имена победителей в весовых категориях до 55 и до 60 кг, а в женских состязаниях - победители будут названы во всех весовых категориях. 

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