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Стартовало бакинское первенство по дзюдо среди юниоров - ФОТО

​Стартовало бакинское первенство по дзюдо среди юниоров

В Олимпийском спортивном центре министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) в Говсаны прошел чемпионат г.Баку среди юниоров.

Как передает Report со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана (ACF), в соревновании, организованном Федерацией дзюдо Азербайджана и Бакинским городским управлением молодежи и спорта, приняли участие 718 дзюдоистов.

За титул боролись молодые дзюдоисты, представляющие 62 столичных клуба. В первый день чемпионата были определены победители в 5 весовых категориях среди юношей и девушек.

Так, Фатима Хаирова, Дарья Быкова, Сафийя Азизова, Захра Гусейнзаде, Айсун Мамедова, Исмаил Исмаилзаде, Расул Ализаде, Эльнур Султанов, Мурад Рустамли и Саид Гусейнов стали победителями в своих весовых категориях.

Призерам были вручены дипломы и медали.

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