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Стартовала международная регата "Кубок Президента-2023"

Стартовала международная регата "Кубок Президента-2023" Стартовала международная регата "Кубок Президента-2023", посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Индивидуальные
4 мая 2023 г. 15:13
Стартовала международная регата Кубок Президента-2023

Стартовала международная регата "Кубок Президента-2023", посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, первый день соревнования прошел в Суговушане.

Сначала юноши 2005-2006 года рождения померились силами в заплыве на 200 метров на каяках. Первое место занял Эльмир Мамедов (Азербайджан), второе место - Сезар Амари (Молдова), третье место - Радислав Чифлигаров (Болгария).

В соревновании среди девушек 2007-2008 года рождения в заплыве на 200 метров в одноместном каяке Йылдыз Озгюн Наз (Турция) завоевала золотую медаль, Мишель Фессун (Украина) - серебряную медаль, а Михаэла Русу (Румыния) - бронзовую медаль.

В соревновании среди девушек 2009-2010 года рождения на верхнюю ступень пьедестала славы поднялась Эвелина Костенко (Казахстан). Изабелла Александра Жарновска (Польша) и София Ненно (Молдова) заняли второе и третье место соответственно.

В соревновании среди девушек 2005-2006 года рождения в одноместном каяке на указанную дистанцию Эврим Бостанчы (Турция) опередила всех соперниц. Андреа Ботнариук (Румыния) завоевала серебро, а Дарина Гасанова (Азербайджан) – бронзу.

В той же возвратной группе среди мальчиков раньше всех к финишу пришел Ника Одишелидзе (Грузия). За ним следуют Али Кемал Сарар (Турция) и Маариф Гасанов (Азербайджан).

В соревновании среди юношей 2009-2010 года рождения золотую медаль завоевал Лев Лунин (Молдова), серебряную - Нихад Рагимов (Азербайджан), бронзовую – Джан Халил (Болгария).

В заплыве на 200 метров на каноэ среди девушек 2005-2008 года рождения Манана Петриашвили (Грузия) стала первой. Ульяна Иванова (Казахстан) завоевала серебро, Гюльнара Гамзаева (Азербайджан) – бронзу.

В регате, которая продлится до 7 мая, принимают участие более 100 спортсменов из 20 стран.

Первый этап соревнований пройдет в Суговушане, следующие этапы пройдут в Олимпийском спортивном комплексе "Кура" в Мингячевире, а церемонии награждения и закрытия пройдут в Баку.

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Версия на азербайджанском языке “Prezident Kuboku-2023” beynəlxalq reqatasına start verilib, ilk qaliblər bəlli olub

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