Стартовал второй свободный заезд в Гран-при Азербайджана

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Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Стартовал второй свободный заезд на Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Как сообщает Report, к борьбе, начавшейся у Дома правительства, подключились 20 пилотов.

Заезд завершится в 18:30.

В первом заезде лучший результат показал пилот Mercedes Валттери Боттас. Финский пилот опередил соперников с показателем 1 час 44 минуты 42 секунды.

Отметим, что третий свободный заезд пройдет 28 апреля в 14:00-15:00, а в 17:00-18:00 - пройдет классификационный тур. На следующий день в 14:40-15:10 состоится трек-парад пилотов.

В 15:56 прозвучит государственный гимн Азербайджанской Республики. В 16:10 стартует Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2018 года. Соревнование охватит 51 круг или 120 минут.