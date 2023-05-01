Стартовал ультрамарафон в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева

Стартовал ультрамарафон по маршруту Агстафа-Баку в честь 100-летия со дня рождения Великого Лидера Гейдара Алиева.

По случаю 100-летия со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева стартовал ультрамарафон по маршруту Агстафа – Баку, организованный Министерством молодежи и спорта и Федерацией атлетики Азербайджана.

Как сообщает Report , участник ряда забегов, организованных в Азербайджане и за пределами нашей страны, Ага Алиев за пять дней преодолеет расстояние в 465 километров.

Марафон стартовал сегодня перед памятником Гейдару Алиеву в городе Агстафа. Участники мероприятия возложили цветы к монументу, с уважением почтили память общенациональному лидеру.

Отметим, что на первом этапе А.Алиев преодолеет 96-километровую дистанцию от Агстафы до Гянджи. Следующими пунктами остановки станут Евлах, Кюрдамир и Гаджигабул. Завершит забег спортсмен на Аллее почетного захоронения, где посетит могилу великого лидера Гейдара Алиева.