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Стартовал турнир Baku Sailing Regatta-2023

Стартовал турнир Baku Sailing Regatta-2023 Федерация парусного спорта Азербайджана, ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) и парусно-спортивный клуб "Хязяр" при содействии Министерства молодежи и спорта организовали турнир Baku Sailing Regatta-2023, приуроченный к 100-летию со
Индивидуальные
26 мая 2023 г. 16:07
Стартовал турнир Baku Sailing Regatta-2023

Федерация парусного спорта Азербайджана, ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) и парусно-спортивный клуб "Хязяр" при содействии Министерства молодежи и спорта организовали турнир Baku Sailing Regatta-2023, приуроченный к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в стартовавшем сегодня турнире участвуют местные и зарубежные парусники.

Турнир, организованный в Бакинской бухте (на территории яхт-клуба) под девизом "Каспий зовет нас", завершится 28 мая.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Baku Sailing Regatta-2023” turnirinə start verilib

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