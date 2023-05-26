Стартовал турнир Baku Sailing Regatta-2023

Федерация парусного спорта Азербайджана, ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) и парусно-спортивный клуб "Хязяр" при содействии Министерства молодежи и спорта организовали турнир Baku Sailing Regatta-2023, приуроченный к 100-летию со

Федерация парусного спорта Азербайджана, ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) и парусно-спортивный клуб "Хязяр" при содействии Министерства молодежи и спорта организовали турнир Baku Sailing Regatta-2023, приуроченный к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в стартовавшем сегодня турнире участвуют местные и зарубежные парусники.

Турнир, организованный в Бакинской бухте (на территории яхт-клуба) под девизом "Каспий зовет нас", завершится 28 мая.