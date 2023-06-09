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Стартовал третий этап международной велогонки "Дорогая Шуша"

Стартовал третий этап международной велогонки "Дорогая Шуша" Стартовал третий этап международной велогонки "Дорогая Шуша", посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Как сообщает Report, велосипедисты стартовали из Габалы. Представители 12 команд попытаются достичь финиш
Индивидуальные
9 июня 2023 г. 11:19
Стартовал третий этап международной велогонки Дорогая Шуша

Стартовал третий этап международной велогонки "Дорогая Шуша", посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, велосипедисты стартовали из Габалы.

Представители 12 команд попытаются достичь финиша первыми в Гяндже, преодолев расстояние в 170 км.

Отметим, что первый этап от Баку до Шамахы выиграл Мартин Папанов из Болгарии, второй этап велогонки по маршруту Габала-Шеки-Габала выиграл Люк Шурманс из Нидерландов.

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Версия на азербайджанском языке “Əziz Şuşa” beynəlxalq velosiped yarışında üçüncü mərhələ start götürüb

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