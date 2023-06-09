Стартовал третий этап международной велогонки "Дорогая Шуша", посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Как сообщает Report, велосипедисты стартовали из Габалы.
Представители 12 команд попытаются достичь финиша первыми в Гяндже, преодолев расстояние в 170 км.
Отметим, что первый этап от Баку до Шамахы выиграл Мартин Папанов из Болгарии, второй этап велогонки по маршруту Габала-Шеки-Габала выиграл Люк Шурманс из Нидерландов.
Стартовал третий этап международной велогонки "Дорогая Шуша"Стартовал третий этап международной велогонки "Дорогая Шуша" Стартовал третий этап международной велогонки "Дорогая Шуша", посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Как сообщает Report, велосипедисты стартовали из Габалы. Представители 12 команд попытаются достичь финиш
Индивидуальные
9 июня 2023 г. 11:19
https://static.report.az/photo/f2c42c8b-4210-3ec4-acba-0758f211f092.jpg
Стартовал третий этап международной велогонки "Дорогая Шуша", посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Версия на азербайджанском языке “Əziz Şuşa” beynəlxalq velosiped yarışında üçüncü mərhələ start götürüb