Стартовал третий этап международной велогонки "Дорогая Шуша"

Стартовал третий этап международной велогонки "Дорогая Шуша", посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Как сообщает Report, велосипедисты стартовали из Габалы. Представители 12 команд попытаются достичь финиш

Стартовал третий этап международной велогонки "Дорогая Шуша", посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.



Как сообщает Report, велосипедисты стартовали из Габалы.



Представители 12 команд попытаются достичь финиша первыми в Гяндже, преодолев расстояние в 170 км.



Отметим, что первый этап от Баку до Шамахы выиграл Мартин Папанов из Болгарии, второй этап велогонки по маршруту Габала-Шеки-Габала выиграл Люк Шурманс из Нидерландов.