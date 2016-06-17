Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ В Баку стартовал свободный заезд Гран-при Европы "Формула-1".

Как сообщает Report, в заезде принимают участие 22 пилота из 11 команд.

В составе Mercedes участвуют Льюис Хэмилтон, Нико Росберг, в Ferrari - Себастьян Феттель, Кими Райкконен, в составе Williams - Фелипе Масса, Валттери Боттас, в Red Bull Racing - Даниэль Риккардо, Даниил Квяк, в Force India - Нико Хюлькенберг, Серхио Перес, в Renualt - Кевин Магнуссен, Джолион Палмер, в Toro Rosso - Макс Ферстаппен, Карлос Сайнз, в Sauber - Маркус Эрикссон, Фелипе Наср, в McLaren - Фернандо Алонсо, Дженсон Баттон, в Manor - Паскаль Верляйн, Рио Харьянто, в Haas - Ромен Грожан и Эстебан Гутьеррес.

Пилоты в своих болидах будут разъезжать по 6-км дороге в бакинском треке в течение около полутора часов. Второй свободный заезд начнется в 17:00.