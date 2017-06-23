Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Стартовал первый свободный заезд Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Как сообщает Report, пилоты выехали на трек в 13:00. Второй свободный заезд начнется в 17:00, а последний – 24 июня в 14:00, за 3 часа до квалификационного тура.

Отметим, что предстоящий 25 июня решающий этап Гран-при начнется в 17:00.

Участвующие в гонках 10 команд – Mercedes (Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас), Red Bull (Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен), Ferrari (Себастьян Феттель и Кими Райкконен), Force İndia (Серхио Перес и Эстебан Окон), Willams (Фелипе Масса и Лэнс Стролл), McLaren Honda (Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн), Toro Rosso (Даниил Квят и Карлос Сайнс), Haas (Роман Грожан и Кевин Магнуссен), Renault (Нико Хюлькенберг и Джолион Палмер) и Sauber (Маркус Эрикссон и Паскаль Верляйн), в общей сложности 20 пилотов, совершат 51 заезд (кругов) против часовой стрелки от площади Азадлыг к Девичьей башне, Ичеришехер и кругу "Азнефть".