Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Стартовал первый свободный заезд Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Как сообщает Report, к стартовавшему у Дома правительства заезду присоединились 20 пилотов.

Первые заезды ознакомительного характера завершатся в 14:30.

Отметим, что второй свободный заезд будет сегодня в промежутке 17:00 - 18:30.

28 апреля с 14:00 по 15:00 состоится третий свободный заезд, а с 17:00 по 18:00 - классификационный тур. На следующий день с 14:40 до 15:10 состоится трек-парад пилотов.

В 15:56 прозвучит государственный гимн Азербайджанской Республики. В 16:10 стартует Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2018 года. Соревнование охватит 51 круг или 120 минут.