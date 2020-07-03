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Стартовал новый сезон "Формулы-1"

Стартовал новый сезон "Формулы-1" Стартовал новый сезон "Формулы 1"
Индивидуальные
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3 июля 2020 г. 15:04
Стартовал новый сезон Формулы-1

Стартовал новый сезон "Формулы-1".

Как сообщает Report, на стационарной трассе "Ред Булл Ринг" в Шпильберге пройдут пятничные тренировки первого этапа сезона-2020 Формулы-1 Гран-при Австрии. Первая сессия свободной практики уже стартовала, вторая начнётся в 17:00 по бакинскому времени.

Являющийся началом сезона "Формулы-1" Гран-при Австрии завершится 5 июля.

Напомним, что ранее руководство "Формулы 1" подтвердило расписание первых восьми Гран-при сезона 2020 года. Все они будут "закрытыми" и пройдут без зрителей на трибунах.

3-5 июля пройдет Гран-при Австрии, 10-12 июля - Гран-при Штирии, 17-19 июля - Гран-при Венгрии, 31 июля - 2 августа - Гран-при Великобритании, 7-9 августа - Гран-при 70-летия при поддержке Emirates, 14-16 августа - Гран-при Испании, 28-30 августа - Гран-при Бельгии, 4-6 сентября - Гран-при Италии.

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Версия на английском языке 2020 Formula 1 season starts 
Версия на азербайджанском языке "Formula 1"də mövsüm başladı

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