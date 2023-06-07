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Стартовал международный велопробег "Дорогая Шуша"

Стартовал международный велопробег "Дорогая Шуша" Состоялась церемония открытия международного велопробега "Дорогая Шуша", приуроченного к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Индивидуальные
7 июня 2023 г. 10:47
Стартовал международный велопробег Дорогая Шуша

Состоялась церемония открытия международного велопробега "Дорогая Шуша", приуроченного к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент Федерации велоспорта Азербайджана Мадат Гулиев, вице-президенты федерации и спортсмены.

Министр Фарид Гаибов пожелал участникам успехов и сказал, что рад видеть их в Баку: "Это соревнование будет проводиться в Шуше уже во второй раз. Я верю, что соревнование будет успешным".

Президент Федерации велоспорта Азербайджана Мадат Гулиев также пожелал участникам успехов.

Отметим, что соревнование стартовало в Велопарке, расположенном в Сабаильском районе города Баку. На первом этапе велосипедисты преодолеют расстояние в 150 километров и пересекут финишную черту в Шамахинском районе.

В турнире, который продлится до 11 июня, примут участие более 100 велосипедистов, представляющих 16 команд из 14 стран. Соревнование позволит заработать лицензионные очки на летние Олимпийские игры Париж-2024.

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Версия на азербайджанском языке “Əziz Şuşa” beynəlxalq velosiped yarışının açılış mərasimi keçirilib

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