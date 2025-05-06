В Баку проходит международный турнир, посвященный памяти Гейдара Алиева

В Баку стартовал международный турнир, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

В Баку стартовал международный турнир, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, соревнования организованы Министерством молодежи и спорта совместно с Федерацией тенниса Азербайджана и проходят среди спортсменов в возрасте 14-16 лет.

В соревнованиях в Бакинской теннисной академии участвуют 58 спортсменов в возрастной категории до 14 лет и 39 спортсменов (юношей и девушек) в возрастной категории до 16 лет, представляющие 13 стран.

На турнире за звание победителя борются азербайджанские теннисисты Рауль Меликов, Микаил Фейзуллаев, Назим Меликов, Мадина Гурбанова, Айшен Керимли и Джахан Исмаилова.

Турнир завершится 10 мая.