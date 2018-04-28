Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Стартовал классификационный тур Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Как сообщает Report, по итогам тура, который продлится до 18:00, 20 пилотов займут свои позиции на стартовой решетке.

В свободном заезде лучшие результаты показали Валттери Боттас (Mercedes), Даниэль Риккардо (Red Bull) и Себастьян Феттель (Ferrari).

Отметим, что 29 апреля в 14:40-15:10 состоится трек-парад пилотов, а в 15:56 прозвучит гимн Азербайджана. В 16:10 стартует Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2018 года. Гонки охватят 51 круг или 120 минут.