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    Стартовал классификационный тур Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Стартовал классификационный тур Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

    Как сообщает Report, по итогам тура, который продлится до 18:00, 20 пилотов займут свои позиции на стартовой решетке.

    В свободном заезде лучшие результаты показали Валттери Боттас (Mercedes), Даниэль Риккардо (Red Bull) и Себастьян Феттель (Ferrari).

    Отметим, что 29 апреля в 14:40-15:10 состоится трек-парад пилотов, а в 15:56 прозвучит гимн Азербайджана. В 16:10 стартует Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2018 года. Гонки охватят 51 круг или 120 минут. 

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