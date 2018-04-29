Стартовал Гран-при Азербайджана "Формула 1"

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ В Баку стартовал Гран-при Азербайджана "Формулы 1".
Как передает Report, гонки, начавшиеся перед Домом правительства будут продолжаться 51 период (120 минут).
Стартовая решетка будет выглядеть так:
1.Себастьян Феттель (Феррари)
2.Льюис Хэмилтон (Мерседес)
3.Валттери Боттас (Мерседес)
4.Даниэль Риккардо (Ред Булл)
5.Макс Ферстаппен (Ред Булл)
6.Кими Райкконен (Феррари)
7.Эстебан Окон (Форс Индия)
8.Серхио Перес (Форс Индия)
9.Карлос Сайнс (Рено)
10.Лэнс Стролл (Вильямс)
11.Сергей Сироткин (Вильямс)
12.Фернандо Алонсо (Макларен)
13.Шарль Леклерк (Заубер)
14.Нико Хюлькенберг (Рено)
15.Кевин Магнуссен (Хаас)
16.Стоффель Вандорн (Макларен)
17.Пьер Гасли (Торо Россо)
18.Маркус Эриксон (Заубер)
19.Брендон Хартли (Торо Росс)
20.Роман Грожан (Хаас)
Şamo QuliyevАвтор новости
Поделиться в Facebook