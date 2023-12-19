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Стартовал чемпионат Азербайджана по вольной и греко-римской борьбе

Стартовал чемпионат Азербайджана по вольной и греко-римской борьбе Стартовал чемпионат Азербайджана по вольной и греко-римской борьбе.
Индивидуальные
19 декабря 2023 г. 23:00
Стартовал чемпионат Азербайджана по вольной и греко-римской борьбе

Стартовал чемпионат Азербайджана по вольной и греко-римской борьбе.

Как сообщает Report, сегодня определились победители по вольной борьбе в весовых категориях 57, 61, 65, 70, 74 и 79 кг.

Это:

57 кг
1. Ислам Базарганов (Федерация борьбы Азербайджана, ФБА)
2. Эльман Агаев ("Техсил")
3. Махир Амирасланов ("Зенит"), Махир Мамедзаде (Лянкяран)

61 кг
1. Нуреддин Новрузов (Гянджа)
2. Руслан Абдуллаев (Детско-молодежный центр развития № 5)
3. Джейхун Аллахвердиев ("Нефтчи"), Джамал Аббасов (Гянджа, "Нефтчи")

65 кг
1. Али Рагимзаде ("Нефтчи")
2. Зираддин Байрамов ("Нефтчи")
3. Мурад Ахвердиев (Гянджа), Муса Агаев ("Зенит")

70 кг
1. Кянан Гейбатов ("Нефтчи")
2. Мурад Евлоев (ФБА)
3. Магомед-Башир Ханиев (ФБА), Сабир Джафаров ("Нефтчи")

74 кг
1. Джебраил Гаджиев (ФБА)
2. Аганазар Новрузов (МВД)
3. Ахмед Ахмедли ("Зенит"), Абульфаз Насиров (Ширван, "Нефтчи")

79 кг
1. Орхан Абасов ("Нефтчи")
2. Али Цокаев (ФБА)
3. Рамиз Гасанов (Гянджа), Ашраф Аширов (МИК).

Отметим, что завтра определятся чемпионы Азербайджана по вольной борьбе в весовых категориях 86, 92, 97 и 125 кг, а также по греко-римской борьбе в весовых категориях 55, 60 и 63 кг.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSərbəst və yunan-Roma güləşi üzrə Azərbaycan çempionatı başlayıb

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