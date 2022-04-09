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Стартовал чемпионат Азербайджана по тяжелой атлетике

Стартовал чемпионат Азербайджана по тяжелой атлетике В зале Академии тяжелой атлетики в бакинском поселке Шувелян стартовал чемпионат Азербайджана по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин.
Индивидуальные
9 апреля 2022 г. 11:37
Стартовал чемпионат Азербайджана по тяжелой атлетике

В зале Академии тяжелой атлетики в бакинском поселке Шувелян стартовал чемпионат Азербайджана по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин.

Как сообщает Report, в соревнованиях примут участие свыше 100 спортсменов из всех регионов страны.

В первый день будет определен абсолютный победитель среди женщин (по количеству очков по таблице Синклера). В первенстве среди мужчин определятся чемпионы страны в весовых категориях 55 кг, 61 кг и 67 кг.

Чемпионат организован совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией тяжелой атлетики Азербайджана.

Соревнования проводятся с целью содействия пропаганде и развитию тяжелой атлетики в городах, районах, поселках и селах страны.
Отметим, что чемпионат Азербайджана завершится 10 апреля.

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Версия на азербайджанском языке Ağırlıqqaldırma üzrə Azərbaycan çempionatı start götürüb

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