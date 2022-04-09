Стартовал чемпионат Азербайджана по тяжелой атлетике

В зале Академии тяжелой атлетики в бакинском поселке Шувелян стартовал чемпионат Азербайджана по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин.

В зале Академии тяжелой атлетики в бакинском поселке Шувелян стартовал чемпионат Азербайджана по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин.

Как сообщает Report, в соревнованиях примут участие свыше 100 спортсменов из всех регионов страны.

В первый день будет определен абсолютный победитель среди женщин (по количеству очков по таблице Синклера). В первенстве среди мужчин определятся чемпионы страны в весовых категориях 55 кг, 61 кг и 67 кг.

Чемпионат организован совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией тяжелой атлетики Азербайджана.

Соревнования проводятся с целью содействия пропаганде и развитию тяжелой атлетики в городах, районах, поселках и селах страны.

Отметим, что чемпионат Азербайджана завершится 10 апреля.