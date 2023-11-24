Стартовал чемпионат Азербайджана по рапиду и блицу среди мужчин и женщин

Стартовал чемпионат Азербайджана по быстрым шахматам и блицу среди мужчин и женщин.

Стартовал чемпионат Азербайджана по быстрым шахматам и блицу среди мужчин и женщин.

Как сообщает Report, соревнования организованы в Бакинском шахматном клубе.

Первыми в борьбу вступили шахматисты-мужчины. Сегодня и завтра будут определены призеры в рапиде, а 26 ноября - в блице. Имена сильнейших шахматисток станут известны 27-29 ноября.

Чемпионат Азербайджана является отборочным соревнованием чемпионата мира по рапиду и блицу, который пройдет в декабре в Самарканде (Узбекистан). Согласно регламенту, право представлять страну на чемпионате мира получат шахматисты, занявшие первые три места.