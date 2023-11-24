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Стартовал чемпионат Азербайджана по рапиду и блицу среди мужчин и женщин

Стартовал чемпионат Азербайджана по рапиду и блицу среди мужчин и женщин Стартовал чемпионат Азербайджана по быстрым шахматам и блицу среди мужчин и женщин.
Индивидуальные
24 ноября 2023 г. 16:01
Стартовал чемпионат Азербайджана по рапиду и блицу среди мужчин и женщин

Стартовал чемпионат Азербайджана по быстрым шахматам и блицу среди мужчин и женщин.

Как сообщает Report, соревнования организованы в Бакинском шахматном клубе.

Первыми в борьбу вступили шахматисты-мужчины. Сегодня и завтра будут определены призеры в рапиде, а 26 ноября - в блице. Имена сильнейших шахматисток станут известны 27-29 ноября.

Чемпионат Азербайджана является отборочным соревнованием чемпионата мира по рапиду и блицу, который пройдет в декабре в Самарканде (Узбекистан). Согласно регламенту, право представлять страну на чемпионате мира получат шахматисты, занявшие первые три места.

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Версия на азербайджанском языке Şahmatın rapid və blits növləri üzrə Azərbaycan çempionatına start verilib

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