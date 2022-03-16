Стартовал чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике

В Национальной арене гимнастики в Баку стартовал первый день 27-го Чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике

В Национальной арене гимнастики в Баку стартовал первый день 27-го Чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике

Как сообщает Report, на чемпионате в индивидуальной программе выступят гимнастки в двух возрастных категориях - юниоров (2007-2009 г.р.) и взрослых (2006 г.р. и старше).

Победители будут определены по баллам за выступления с отдельными предметами – мяч, обруч, булава, лента, а также в многоборье. В первый день чемпионата пройдут соревнования по многоборью среди юниоров и взрослых, на второй день – упражнения с предметами.

В соревнованиях в целом примут участие 40 спортсменов из бакинского Ocaq Sport, Бакинской гимнастической школы, СК "Грация", республиканской комплексной спортшколы, хырдаланского клуба "Зирве", а также из Сумгайыта, Гянджи и Мингячевира.

Выступающие за "Ocaq Sport" члены сборной Азербайджана Зохра Агамирова и Арзу Джалилова постараются стать чемпионами страны.

Отметим, что в связи с послаблениями в особом карантинном режиме спустя два года зрители смогут пронаблюдать за соревнованиями. Для этого у них необходимо наличие сертификата о вакцинации, сертификата об иммунитете или сертификата о противопоказаниях (за исключением лиц младше 18 лет).