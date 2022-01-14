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Стартовал чемпионат Азербайджана по дзюдо

Стартовал чемпионат Азербайджана по дзюдо В спортивно-оздоровительном центре Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, расположенном в поселке Говсаны, стартовало первенство Азербайджана по дзюдо среди спортсменов до 18 лет.
Индивидуальные
14 января 2022 г. 11:02
Стартовал чемпионат Азербайджана по дзюдо

В спортивно-оздоровительном центре Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, расположенном в поселке Говсаны, стартовало первенство Азербайджана по дзюдо среди спортсменов до 18 лет.

По сообщению Report, в соревнованиях, организованных совместно с Министерством молодежи и спорта, принимают участие 568 спортсменов (479 мальчиков, 89 девочек) из клубов, обществ и спортивных организаций из разных районов и городов страны.

На первенстве страны, которое продлится 3 дня, девушки померяются силами в весовых категориях до 36 кг, 40 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг и выше, а мальчики - в весовой категории до 46 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг и выше.

Согласно решению федерации дзюдо Азербайджана, соревнования будут проводиться по олимпийской, круговой или смешанной системам в зависимости от количества участников в весовых категориях.

Отметим, что основной целью соревнований является расширение географии дзюдо в Азербайджане, достижение массовой пропаганды и продвижения спорта среди молодежи, а также отбор перспективных кандидатов в сборную.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCüdo üzrə Azərbaycan birinciliyinə start verilib

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