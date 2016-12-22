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    Стартовал чемпионат Азербайджана по дзюдо

    В соревнованиях свои силы испытают 366 дзюдоистов из 48 клубов

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинском дворце спорта стартовал чемпионат Азербайджана по дзюдо среди мужчин и женщин.

    Как сообщает Report, в соревнованиях, проходящих при организационной поддержке Федерации дзюдо Азербайджана, свои силы испытают 366 дзюдоистов из 48 клубов.

    315 из них мужчины, 51- женщины. Среди них также есть сильнейшие дзюдоисты страны.

    Торжественная церемония открытия состоится сегодня в 17:00. Победителей двухдневного чемпионата пригласят на очередной учебно-тренировочный сбор национальной команды.

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