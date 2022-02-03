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Стартовал чемпионат Азербайджана по легкой атлетике

Стартовал чемпионат Азербайджана по легкой атлетике В Республиканском олимпийском центре стартовал 38-й чемпионат Азербайджана по легкой атлетике.
Индивидуальные
3 февраля 2022 г. 17:14
Стартовал чемпионат Азербайджана по легкой атлетике

В Республиканском олимпийском центре стартовал 38-й чемпионат Азербайджана по легкой атлетике.

Как передает Report, в соревновании с участием более 140 спортсменов выступают представители различных регионов.

Президент федерации легкой атлетики Азербайджана Чингиз Гусейнзаде заявил журналистам, что в прошлом году в условиях пандемии провести этот чемпионат не удалось, и поэтому данный чемпионат вдвойне значим.

Ч.Гусейнзаде напомнил, что до летних Олимпийских игр 2024 года в Париже осталось мало времени: "Мы должны усердно работать в течение двух лет, чтобы завоевать олимпийские лицензии. В легкой атлетике лицензии выдаются по результатам и нормативам. Я надеюсь, что с сегодняшнего дня наши спортсмены будут бороться за участие в Олимпиаде".

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Версия на азербайджанском языке Atletika üzrə Azərbaycan çempionatı start götürüb

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