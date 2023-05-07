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Стартовал "Бакинский марафон 2023"

Стартовал "Бакинский марафон 2023" По инициативе Фонда Гейдара Алиева стартовал шестой по счету "Бакинский марафон 2023".
Индивидуальные
7 мая 2023 г. 10:10
Стартовал Бакинский марафон 2023

По инициативе Фонда Гейдара Алиева стартовал шестой по счету "Бакинский марафон 2023".

Как передает Report, в мероприятии зарегистрировано 19 500 человек.

Наряду с нашими гражданами, участвовать в марафоне изъявили желание представители США, Германии, ОАЭ, Великобритании, Китая, Франции, Камеруна, Нигерии, Казахстана, России, Турции, Украины, Уганды и т.д., проживающие в Азербайджане.

"Бакинский марафон" проводимый с 2016 года преследует цель поддержать развитие спорта, а также поощрять здоровый образ жизни.

Наряду с этим, в соревновании принимают участие ветераны карабахской войны, а также лица с физическими ограничениями. Следует отметить, что первый старт в рамках марафона был дан именно для вышеуказанных лиц. Со второго старта к мероприятию присоединились оставшиеся участники.

Следует отметить, что это мероприятие запомнится рядом новшеств. Первым 2 000 участникам пробежавшим финишную черту будут предоставлены медали.

В мужской и женской категориях победитель будет награжден призами и подарками в размере 3 000 AZN, занявшие 2-ое место - 2 000 AZN, 3-е место - 1 000 AZN, а также медалями и сертификатами.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Bakı Marafonu 2023” start götürüb

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