Стартовал "Бакинский марафон 2023"

По инициативе Фонда Гейдара Алиева стартовал шестой по счету "Бакинский марафон 2023".
Как передает Report, в мероприятии зарегистрировано 19 500 человек.
Наряду с нашими гражданами, участвовать в марафоне изъявили желание представители США, Германии, ОАЭ, Великобритании, Китая, Франции, Камеруна, Нигерии, Казахстана, России, Турции, Украины, Уганды и т.д., проживающие в Азербайджане.
"Бакинский марафон" проводимый с 2016 года преследует цель поддержать развитие спорта, а также поощрять здоровый образ жизни.
Наряду с этим, в соревновании принимают участие ветераны карабахской войны, а также лица с физическими ограничениями. Следует отметить, что первый старт в рамках марафона был дан именно для вышеуказанных лиц. Со второго старта к мероприятию присоединились оставшиеся участники.
Следует отметить, что это мероприятие запомнится рядом новшеств. Первым 2 000 участникам пробежавшим финишную черту будут предоставлены медали.
В мужской и женской категориях победитель будет награжден призами и подарками в размере 3 000 AZN, занявшие 2-ое место - 2 000 AZN, 3-е место - 1 000 AZN, а также медалями и сертификатами.