Стартовал "Бакинский марафон 2023"

По инициативе Фонда Гейдара Алиева стартовал шестой по счету "Бакинский марафон 2023".

По инициативе Фонда Гейдара Алиева стартовал шестой по счету "Бакинский марафон 2023".

Как передает Report, в мероприятии зарегистрировано 19 500 человек.

Наряду с нашими гражданами, участвовать в марафоне изъявили желание представители США, Германии, ОАЭ, Великобритании, Китая, Франции, Камеруна, Нигерии, Казахстана, России, Турции, Украины, Уганды и т.д., проживающие в Азербайджане.

"Бакинский марафон" проводимый с 2016 года преследует цель поддержать развитие спорта, а также поощрять здоровый образ жизни.

Наряду с этим, в соревновании принимают участие ветераны карабахской войны, а также лица с физическими ограничениями. Следует отметить, что первый старт в рамках марафона был дан именно для вышеуказанных лиц. Со второго старта к мероприятию присоединились оставшиеся участники.

Следует отметить, что это мероприятие запомнится рядом новшеств. Первым 2 000 участникам пробежавшим финишную черту будут предоставлены медали.

В мужской и женской категориях победитель будет награжден призами и подарками в размере 3 000 AZN, занявшие 2-ое место - 2 000 AZN, 3-е место - 1 000 AZN, а также медалями и сертификатами.