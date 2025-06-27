Старший тренер сборной Азербайджана: Я доволен достижениями наших борцов

Старший тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе Намиг Гулиев рассказал, что остался доволен достижениями подопечных на чемпионате Европы U-15 в итальянском Каорле.

Старший тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе Намиг Гулиев рассказал, что остался доволен достижениями подопечных на чемпионате Европы U-15 в итальянском Каорле.

Как сообщает Report , специалист высказался об итогах турнира по возвращении на родину в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Он напомнил, что сборная показала лучший результат в своей истории.

"Мы завоевали две золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медали. Это лучшее наше достижение на сегодняшний день. Я доволен результатами наших спортсменов. Наша федерация оперативно устранила возникшие там проблемы. То есть мы не испытывали там никаких трудностей. В результате мы добились положительных результатов.

Главная причина, по которой нам удалось выступить столь успешно, — высокое внимание и забота федерации о нас. Трудностей в подготовке спортсменов этой возрастной категории нет. Достижения — результат совместного труда тренеров Эльшада Аллахвердиева, Хагана Сулейманова и Эмина Азизова", — сказал Намиг Гулиев.

Отметим, что сборная Азербайджана, завоевавшая две золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медали, набрав 161 очко, во второй раз стала чемпионом Европы в командном зачете. Коллектив опередил занявшую 2-е место Армению на 47 очков, тройку лидеров замкнула Украина (91).

При этом 161 очко - это новый рекорд азербайджанской сборной по вольной борьбе в данной возрастной группе. До этого лучший показатель был зафиксирован в 2023 году, тогда команда заняла 2-е место со 145 очками.