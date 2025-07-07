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Старший тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе: Наши спортсмены допустили ошибки

Старший тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе: Наши спортсмены допустили ошибки Азербайджанские борцы заняли на чемпионате Европы второе место, хотя результат мог быть лучше.
Индивидуальные
7 июля 2025 г. 21:57
Старший тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе: Наши спортсмены допустили ошибки

Азербайджанские борцы заняли на чемпионате Европы второе место, хотя результат мог быть лучше.

Как сообщает Report, об этом сказал старший тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе Ариф Абдуллаев.

Специалист пообщался с журналистами в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку по возвращении на родину из итальянского Каорле, где прошло континентальное первенство среди юношей до 20 лет.

Тренер отметил, что некоторые из его подопечных допустили ошибки.

"Мы будем работать над этими ошибками. Впереди нас ждет чемпионат мира. Считаю, что мои подопечные исправят свои ошибки на этом турнире", - добавил А.Абдуллаев.

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