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Старший тренер сборной Азербайджана по борьбе: посвящаем успех на чемпионате Европы нашим шехидам

Старший тренер сборной Азербайджана по борьбе: посвящаем успех на чемпионате Европы нашим шехидам Посвящаем свой успех на чемпионате Европы всем нашим шехидам во главе с Национальным героем Азербайджана Мубаризом Ибрагимовым. Именно в день его гибели Гаджи Керимов и Юсиф Дурсунов одолели армянских борцов.
Индивидуальные
19 июня 2023 г. 23:27
Старший тренер сборной Азербайджана по борьбе: посвящаем успех на чемпионате Европы нашим шехидам

Посвящаем свой успех на чемпионате Европы всем нашим шехидам во главе с Национальным героем Азербайджана Мубаризом Ибрагимовым. Именно в день его гибели Гаджи Керимов и Юсиф Дурсунов одолели армянских борцов.

Как передает Report, об этом заявил старший тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе Аскерхан Новрузов, отвечая на вопросы журналистов в Международном аэропорту Гейдар Алиев по возвращении с чемпионата Европы U-17, прошедшего в албанской столице Тиране.

Выразив благодарность за церемонию встречи, эксперт отметил, что команда заслужила это.

"В прошлом году мы вернулись с чемпионата Европы с шестью золотыми медалями, и стали чемпионами в командном зачете. Однако, каждый раз добиваться такого успеха невозможно. Причем на этот раз в соревнованиях принимали участие спортсмены из России и Беларуси. Тем не менее, ребята проявили себя и завоевали семь медалей. Хотя в общекомандном зачете мы заняли второе место, четыре из 10 золотых медалей завоевали именно азербайджанские спортсмены. Стоит отметить, что такая команда, как Россия, выиграла только одну золотую медаль", - добавил А.Новрузов.

Напомним, что на пьедестал почета поднялись 7 из 10 членов команды, представлявших Азербайджан на турнире, в том числе Джафар Джафаров (45 кг), Гаджи Керимов (55 кг), Джамал Аббасов (60 кг) и Юсиф Дурсунов (110 кг) стали чемпионами Европы, а Сейхун Ализаде (51 кг), Мирзаага Ахундов (65 кг) и Исмаил Рагимли (71 кг) заняли третье место.

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