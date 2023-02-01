Старейший участник Олимпийских игр умер в возрасте 107 лет

Участник летних Олимпийских игр 1948 года в Лондоне уругваец Феликс Сьенра умер в возрасте 107 лет.

Участник летних Олимпийских игр 1948 года в Лондоне уругваец Феликс Сьенра умер в возрасте 107 лет.

Как передает Report, об этом германской газете Welt сообщила его дочь.

Сьенра выступал в парусном спорте. На Олимпиаде 1948 года уругваец занял шестое место.

После смерти Сьенры наездник Вилли Бюзинг из Германии стал старейшим из ныне живущих участников Олимпийских игр. Немец участвовал в летней Олимпиаде 1952 года в Хельсинки, где завоевал серебряную медаль в командном троеборье и бронзовую награду в личном троеборье. Ему сейчас 101 год.