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Старейший участник Олимпийских игр умер в возрасте 107 лет

Старейший участник Олимпийских игр умер в возрасте 107 лет Участник летних Олимпийских игр 1948 года в Лондоне уругваец Феликс Сьенра умер в возрасте 107 лет.
Индивидуальные
1 февраля 2023 г. 02:44
Старейший участник Олимпийских игр умер в возрасте 107 лет

Участник летних Олимпийских игр 1948 года в Лондоне уругваец Феликс Сьенра умер в возрасте 107 лет.

Как передает Report, об этом германской газете Welt сообщила его дочь.

Сьенра выступал в парусном спорте. На Олимпиаде 1948 года уругваец занял шестое место.

После смерти Сьенры наездник Вилли Бюзинг из Германии стал старейшим из ныне живущих участников Олимпийских игр. Немец участвовал в летней Олимпиаде 1952 года в Хельсинки, где завоевал серебряную медаль в командном троеборье и бронзовую награду в личном троеборье. Ему сейчас 101 год.

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