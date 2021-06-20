Старейший шахматист мира госпитализирован с коронавирусом

Старейшего гроссмейстера мира 99-летнего Юрия Авербаха госпитализировали в больницу Москвы с коронавирусом.

Старейшего гроссмейстера мира 99-летнего Юрия Авербаха госпитализировали в больницу Москвы с коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщила Международная шахматная федерация на своей официальной странице в Twitter.

"Старейший гроссмейстер мира 99-летний Юрий Авербах госпитализирован в московскую больницу. Наши мысли с ним, и мы надеемся, что его сила и сила воли помогут ему преодолеть эту болезнь", - говорится в сообщении.

Юрий Авербах - советский шахматист, деятель российского и международного шахматного движения, международный гроссмейстер, шахматный композитор.

Он родился 8 февраля 1922 года в Калуге, занимался шахматами с 3 лет.

Гроссмейстер внес вклад в теорию дебютов. Один из вариантов в староиндийской защите называется системой Авербаха.