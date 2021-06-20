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Старейший шахматист мира госпитализирован с коронавирусом

Старейший шахматист мира госпитализирован с коронавирусом Старейшего гроссмейстера мира 99-летнего Юрия Авербаха госпитализировали в больницу Москвы с коронавирусом.
Индивидуальные
20 июня 2021 г. 18:23
Старейший шахматист мира госпитализирован с коронавирусом
Юрий Авербах

Старейшего гроссмейстера мира 99-летнего Юрия Авербаха госпитализировали в больницу Москвы с коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщила Международная шахматная федерация на своей официальной странице в Twitter.

"Старейший гроссмейстер мира 99-летний Юрий Авербах госпитализирован в московскую больницу. Наши мысли с ним, и мы надеемся, что его сила и сила воли помогут ему преодолеть эту болезнь", - говорится в сообщении.

Юрий Авербах - советский шахматист, деятель российского и международного шахматного движения, международный гроссмейстер, шахматный композитор.

Он родился 8 февраля 1922 года в Калуге, занимался шахматами с 3 лет.

Гроссмейстер внес вклад в теорию дебютов. Один из вариантов в староиндийской защите называется системой Авербаха.

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