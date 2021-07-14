Стамбул будет претендовать на Олимпиаду

Стамбул будет претендентом на организацию летних Олимпийских игр 2036 года

Стамбул будет претендентом на организацию летних Олимпийских игр 2036 года.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом заявил мэр турецкого мегаполиса Экрем Имамоглу.

На прошедшем 13 июля совещании Имамоглу презентовал план о проведении Олимпийских игр и призвал все соответствующие учреждения и правительство сотрудничать и работать в данном направлении.

"Мы сосредоточены на самой большой цели - предоставить Стамбулу заслуженное место на спортивной карте мира. С распространением олимпийского движения Стамбул объединится вокруг общих волнений и радостей. Наша мечта - сделать Стамбул таким городом, в котором миллионы людей занимаются спортом", - сказал Имамоглу.

Ближайшие летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Олимпиада 2024 года запланирована в Париже, 2028 года - в Лос-Анджелесе. В июне исполком Международного олимпийского комитета предложил провести Игры 2032 года в австралийском Брисбене. Турция ни разу не принимала Олимпийские игры.