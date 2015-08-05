Азербайджанская спортсменка, в организме которой был обнаружен допинг во время I Евроигр, дисквалифицирована на 2 года

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Представительница сборной Азербайджана по атлетике Чалту Беджи, не прошедшая допинг-тест на I Европейских играх "Баку-2015", дисквалифицирована на два года.

Об этом сообщил Report президент Федерации атлетики Азербайджана (ФАА) Чингиз Гусейнзаде.

По его словам, по итогам проведенного в одной из лабораторий Москвы анализа в моче 19-летней спортсменки обнаружили запрещенное к применению вещество остерин.

Ч.Гусейнзаде заявил, что после подтверждения данного факта состоялось заседание ФАА: "Мы приняли решение дисквалифицировать Беджи на два года. По данному вопросу мы обратились в Ассоциацию международных федераций атлетики, которая приняла наше предложение".

Отметим, что на I Европейских играх Чалту Беджи показала наилучший результат в соревнованиях по бегу на 3000 метров с препятствиями. Ее результат также был аннулирован.