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Стало известно количество медалей, завоеванных азербайджанскими спортсменами в прошлом месяце

Стало известно количество медалей, завоеванных азербайджанскими спортсменами в прошлом месяце "За прошлый месяц на международных турнирах было завоевано до 70 медалей".
Индивидуальные
1 апреля 2023 г. 12:54
Стало известно количество медалей, завоеванных азербайджанскими спортсменами в прошлом месяце

"За прошлый месяц на международных турнирах было завоевано до 70 медалей".

Как сообщает Report, об этом министр молодежи и спорта Фарид Гаибов написал на официальном сайте организации.

Министр подчеркнул, что азербайджанские спортсмены завоевали медали в греко-римской борьбе, вольной борьбе, художественной гимнастике, спортивной гимнастике, акробатической гимнастике, пулевой стрельбе, таэквондо, дзюдо, пара-дзюдо, боксе, настольном теннисе, карате, пара-карате и других видах спорта.

Фарид Гаибов напомнил, что сборная Азербайджана по вольной борьбе до 23 лет второй раз подряд стала чемпионом Европы: "Завоевав 3 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали, наша сборная с 140 очками подтвердила титул".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan idmançılarının ötən ay qazandıqları medalların sayı bəlli olub

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