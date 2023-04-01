Стало известно количество медалей, завоеванных азербайджанскими спортсменами в прошлом месяце

"За прошлый месяц на международных турнирах было завоевано до 70 медалей".
Как сообщает Report, об этом министр молодежи и спорта Фарид Гаибов написал на официальном сайте организации.
Министр подчеркнул, что азербайджанские спортсмены завоевали медали в греко-римской борьбе, вольной борьбе, художественной гимнастике, спортивной гимнастике, акробатической гимнастике, пулевой стрельбе, таэквондо, дзюдо, пара-дзюдо, боксе, настольном теннисе, карате, пара-карате и других видах спорта.
Фарид Гаибов напомнил, что сборная Азербайджана по вольной борьбе до 23 лет второй раз подряд стала чемпионом Европы: "Завоевав 3 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали, наша сборная с 140 очками подтвердила титул".