Стало известно количество медалей, завоеванных азербайджанскими спортсменами в прошлом месяце

"За прошлый месяц на международных турнирах было завоевано до 70 медалей".

"За прошлый месяц на международных турнирах было завоевано до 70 медалей".

Как сообщает Report, об этом министр молодежи и спорта Фарид Гаибов написал на официальном сайте организации.

Министр подчеркнул, что азербайджанские спортсмены завоевали медали в греко-римской борьбе, вольной борьбе, художественной гимнастике, спортивной гимнастике, акробатической гимнастике, пулевой стрельбе, таэквондо, дзюдо, пара-дзюдо, боксе, настольном теннисе, карате, пара-карате и других видах спорта.

Фарид Гаибов напомнил, что сборная Азербайджана по вольной борьбе до 23 лет второй раз подряд стала чемпионом Европы: "Завоевав 3 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали, наша сборная с 140 очками подтвердила титул".