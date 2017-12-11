Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Стало известно имя спортсмена, который представит Азербайджан на Зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Как сообщила Report представитель Федерации горнолыжного спорта Азербайджана Афаг Зейналова, это Патрик Брахнер.

Австрийский легионер выступит в соревнованиях по слалому и гигантскому слалому среди мужчин. 25-летний спортсмен во второй раз в своей карьере примет участие в Олимпиаде. Он также принял участие в Зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Тогда в соревновании по гигантскому слалому занявший 53 место спортсмен не смог добраться до финиша.

Лицензию на Олимпиаду он получил благодаря набранным на различных соревнованиях очкам. По словам Зейналовой, у Брахнера недавно возникли личные проблемы, в связи с этим поездка в Пхенчхан оказалась под вопросом. В результате Федерация хотела отправить на олимпиаду Роберта Сольсо. Но Брахнер сообщил, что проблему уже решил, и выразил готовность выступить в Южной Корее.

Отметим, что XXIII Зимние Олимпийские игры состоятся 9 - 25 февраля 2018 года.