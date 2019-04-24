Стало известно имя певицы, которая заменит Сэма Смита в Баку

Стало известно имя певицы, которая заменит Сэма Смита в Баку

24 апреля, 2019 12:44

https://report.az/storage/news/a0f8e32cc4608e8666132610fb4b181e/0ebd8509-d5f8-4940-bc71-f69c312b7cac_292.jpg Стало известно имя певицы, которая заменит Сэма Смита на Гран-при Азербайджана SOCAR "Формула 1". Как сообщила Report руководитель отдела маркетинга и коммуникаций Операционной компании "Бакинское городское кольцо" Нигяр Арпадараи, британского певца заменит Джесси Джей. Предусмотренный на 27 апреля в Баку в рамках Гран-при Азербайджана SOCAR концерт Смита отменен. На прошлой неделе певцу пришлось прервать свой тур по Южной Африке и по рекомендации врачей повременить с выступлениями. Концерт американской хип-хоп певицы Белкалис Альманзар (Карди Би) состоится 28 апреля в Baku Crystal Hall. Отметим, что Гран-при Азербайджана -2019 SOCAR "Формула 1" пройдет 26 - 28 апреля.

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