Стало известно имя певицы, которая заменит Сэма Смита в Баку

Стало известно имя певицы, которая заменит Сэма Смита на Гран-при Азербайджана SOCAR "Формула 1".
Как сообщила Report руководитель отдела маркетинга и коммуникаций Операционной компании "Бакинское городское кольцо" Нигяр Арпадараи, британского певца заменит Джесси Джей.
Предусмотренный на 27 апреля в Баку в рамках Гран-при Азербайджана SOCAR концерт Смита отменен. На прошлой неделе певцу пришлось прервать свой тур по Южной Африке и по рекомендации врачей повременить с выступлениями.
Концерт американской хип-хоп певицы Белкалис Альманзар (Карди Би) состоится 28 апреля в Baku Crystal Hall.
Отметим, что Гран-при Азербайджана -2019 SOCAR "Формула 1" пройдет 26 - 28 апреля.
Şamo QuliyevАвтор новости