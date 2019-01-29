Стали известны зарплаты гонщиков в сезоне 2019 года "Формулы-1" - СПИСОК

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Стали известны зарплаты гонщиков в сезоне 2019 года "Формулы-1".

Как сообщает Report со ссылкой на канал F1 WeekEnd на YouTube, самым высокооплачиваемым пилотом следующего сезона снова станет Льюис Хэмилтон из "Mercedes" - по своему контракту пятикратный чемпион мира получит 57 млн долларов за сезон.

На втором месте по уровню оплаты находится пилот "Ferrari" Себастьян Феттель, его зарплата составит 45 млн долларов. В тройке самых высокооплачиваемых пилотов предстоящего сезона оказался и бывший напарник Себастьяна Феттеля, новичок "Renault" Даниэль Риккардо — он по контракту получит 17 млн долларов.

Зарплаты пилотов Формулы-1 в 2019 году (в долларах):

1. Льюис Хэмилтон ("Mercedes") – 57 млн

2. Себастьян Феттель ("Ferrari") – 45 млн

3. Даниэль Риккардо ("Renault") – 17 млн

4. Макс Ферстаппен ("Red Bull") – 13,5 млн

5. Валттери Боттас ("Mercedes") – 8,5 млн

6. Кими Райкконен ("Sauber") – 4,5 млн

7. Нико Хюлькенберг ("Renault") – 4,5 млн

8. Карлос Сайнс ("McLaren") – 4 млн

9. Шарль Леклер ("Ferrari") – 3,5 млн

10. Серхио Перес ("Racing Point") – 3,5 млн

11. Ромен Грожан ("Haas") – 1,8 млн

12. Пьер Гасли ("Red Bull") – 1,4 млн

13. Лэнс Стролл ("Racing Point") – 1,2 млн

14. Кевин Магнуссен ("Haas") – 1,2 млн

15. Роберт Кубица ("Williams") – 570 тыс

16. Даниил Квят ("Toro Rosso") – 300 тыс

17. Ландо Норрис ("McLaren") – 260 тыс

18. Антонио Джовинацци ("Sauber") – 230 тыс

19. Джордж Расселл ("Williams") – 180 тыс

20. Александр Албон (“Toro Rosso") – 170 тыс

Отметим, что чемпионат мира в сезоне 2019 года "Формулы-1" начнется 17 марта в на австралийской трассе "Albert Park". Сезон завершится 1 декабря на Гран-при Абу-Даби в ОАЭ. Гран-при Азербайджана пройдет 26-28 апреля.