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    Стали известны зарплаты гонщиков в сезоне 2019 года "Формулы-1" - СПИСОК

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Стали известны зарплаты гонщиков в сезоне 2019 года "Формулы-1". 

    Как сообщает Report со ссылкой  на канал F1 WeekEnd на YouTube, самым высокооплачиваемым пилотом следующего сезона снова станет Льюис Хэмилтон из "Mercedes" - по своему контракту пятикратный чемпион мира получит 57 млн долларов за сезон. 

    На втором месте по уровню оплаты находится пилот "Ferrari" Себастьян Феттель, его зарплата составит 45 млн долларов. В тройке самых высокооплачиваемых пилотов предстоящего сезона оказался и бывший напарник Себастьяна Феттеля, новичок "Renault" Даниэль Риккардо — он по контракту получит 17 млн долларов. 

    Зарплаты пилотов Формулы-1 в 2019 году (в долларах): 

    1. Льюис Хэмилтон ("Mercedes") – 57 млн

    2. Себастьян Феттель ("Ferrari") – 45 млн

    3. Даниэль Риккардо ("Renault") – 17 млн

    4. Макс Ферстаппен ("Red Bull") – 13,5 млн

    5. Валттери Боттас ("Mercedes") – 8,5 млн

    6. Кими Райкконен ("Sauber") – 4,5  млн

    7. Нико Хюлькенберг ("Renault") – 4,5 млн

    8. Карлос Сайнс ("McLaren") – 4 млн

    9. Шарль Леклер ("Ferrari") – 3,5 млн

    10. Серхио Перес ("Racing Point") – 3,5 млн

    11. Ромен Грожан ("Haas") – 1,8 млн

    12. Пьер Гасли ("Red Bull") – 1,4 млн

    13. Лэнс Стролл ("Racing Point") – 1,2 млн

    14. Кевин Магнуссен ("Haas") – 1,2 млн

    15. Роберт Кубица ("Williams") – 570 тыс

    16. Даниил Квят ("Toro Rosso") – 300 тыс

    17. Ландо Норрис ("McLaren") – 260 тыс

    18. Антонио Джовинацци ("Sauber") – 230 тыс

    19. Джордж Расселл ("Williams") – 180 тыс

    20. Александр Албон (“Toro Rosso") – 170 тыс

    Отметим, что чемпионат мира в сезоне 2019 года "Формулы-1" начнется 17 марта в на австралийской трассе "Albert Park". Сезон завершится 1 декабря на Гран-при Абу-Даби в ОАЭ. Гран-при Азербайджана пройдет 26-28 апреля.

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