О нас

Стали известны призеры чемпионата мира в Баку в еще одном виде

Стали известны призеры чемпионата мира в Баку в еще одном виде Стали известны призеры проходящего в Баку 53-его чемпионата мира по стрельбе в еще одном виде.
Индивидуальные
25 августа 2023 г. 18:48
Стали известны призеры чемпионата мира в Баку в еще одном виде

Стали известны призеры проходящего в Баку 53-его чемпионата мира по стрельбе в еще одном виде.

Как сообщает Report, в командных соревнованиях по стрельбе на траншейном стенде золотую медаль завоевали Жоао Азеведо и Мария Инес Коэльо де Баррос, представляющие Португалию.

Серебряные медали достались Скотту Деррику Мэйну и Лейганне Рэйчел Тозьер из США. Бронзовые медали завоевали Даниле Почивалов и Мария Дмитриенко, представляющие Казахстан.

Отметим, что 53-й чемпионат мира по стрельбе в Баку является самым массовым спортивным мероприятием в мире с 2018 года в этом виде спорта. В соревнованиях принимают участие около 2000 спортсменов и делегатов из более чем 100 стран мира.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda keçirilən dünya çempionatında daha bir növdə mükafatçılar bəlli olub

Другие новости из категории

Олимпийская чемпионка: Уют и красота Баку пришлись мне по душе
Олимпийская чемпионка: Уют и красота Баку пришлись мне по душе
25 августа 2023 г. 17:42
​​​​​​​Земфира Мефтахетдинова: Наши девушки порадовали нас своим выступлением на ЧМ
​​​​​​​Земфира Мефтахетдинова: Наши девушки порадовали нас своим выступлением на ЧМ
25 августа 2023 г. 15:54
Чемпион мира: Это был прекрасный опыт для меня
Чемпион мира: Это был прекрасный опыт для меня
25 августа 2023 г. 13:14
Чемпионат мира в Баку: Определены победители по еще одному виду
ФотоЧемпионат мира в Баку: Определены победители по еще одному виду
25 августа 2023 г. 13:09
Чемпионат мира: Азербайджанские дзюдоистки завершили индивидуальные соревнования с одной медалью
Чемпионат мира: Азербайджанские дзюдоистки завершили индивидуальные соревнования с одной медалью
25 августа 2023 г. 12:09
Чемпионат мира: Еще два азербайджанских дзюдоиста выйдут на татами
Чемпионат мира: Еще два азербайджанских дзюдоиста выйдут на татами
25 августа 2023 г. 09:16
Азербайджанская гимнастка завоевала олимпийскую лицензию
ФотоАзербайджанская гимнастка завоевала олимпийскую лицензию
24 августа 2023 г. 22:49
В Баку состоялась церемония закрытия чемпионата мира по шахматам
ФотоВ Баку состоялась церемония закрытия чемпионата мира по шахматам
24 августа 2023 г. 22:38
Хадиджа Гадашова: Я рада, что вошла в историю Азербайджана
Хадиджа Гадашова: Я рада, что вошла в историю Азербайджана
24 августа 2023 г. 22:28
Чемпион мира по стрельбе: Рад снова быть в Баку
ФотоЧемпион мира по стрельбе: Рад снова быть в Баку
24 августа 2023 г. 20:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi