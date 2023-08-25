Стали известны призеры чемпионата мира в Баку в еще одном виде

Стали известны призеры проходящего в Баку 53-его чемпионата мира по стрельбе в еще одном виде.

Стали известны призеры проходящего в Баку 53-его чемпионата мира по стрельбе в еще одном виде.

Как сообщает Report, в командных соревнованиях по стрельбе на траншейном стенде золотую медаль завоевали Жоао Азеведо и Мария Инес Коэльо де Баррос, представляющие Португалию.

Серебряные медали достались Скотту Деррику Мэйну и Лейганне Рэйчел Тозьер из США. Бронзовые медали завоевали Даниле Почивалов и Мария Дмитриенко, представляющие Казахстан.

Отметим, что 53-й чемпионат мира по стрельбе в Баку является самым массовым спортивным мероприятием в мире с 2018 года в этом виде спорта. В соревнованиях принимают участие около 2000 спортсменов и делегатов из более чем 100 стран мира.