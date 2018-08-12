Стали известны победители и призеры чемпионата Азербайджана и первенства Баку по художественной гимнастике

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ В Баку завершились чемпионат Азербайджана и первенство Баку по художественной гимнастике.

Сегодня прошли выступления гимнасток 2003-2005, 2006-2007, 2008-2010 годов рождения, сообщает Report.

В соревнованиях граций 2003-2005 года рождения Елизавета Лузан (17.200) в упражнениях с обручем завоевала золотую медаль. В этой же дисциплине Нармина Самедова (17) стала второй, а Арзу Джалилова (14,950) третей. Все трое представляют клуб "Оджаг спорт".

Эти же гимнасты стали призерами в соревнованиях с мячем. На сей раз Арзу Джалилова с 17,650 балами поднялась на высшую ступень пьедестала. Елизавета Лузан (17,450) взяла «серебро», а Нармина Самедова (17,150) стала третей.

В соревнованиях с булавами самой лучшей стала Нармина Самедова набравшая 17,250 балов. Арзу Джалилова (16.650) на этот раз стала второй, а третье место досталось Дарьи Фаршбафшахрияри (15,700) из Бакинской школы гимнастики.

В упражнениях с лентами Нармин Байрамова (15,150) выиграла золотую медаль. Елизавета Лузан (15,100) завоевала серебро, Арзу Джалилова (15 балов) бронзу.