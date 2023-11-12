Стали известны первые соперники азербайджанских боксеров на ЧЕ

В черногорской Будве прошла жеребьевка чемпионата Европы среди боксеров до 22 лет.

В черногорской Будве прошла жеребьевка чемпионата Европы среди боксеров до 22 лет.

Как передает Report со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, стали известны первые соперники спортсменов сборной Азербайджана.

Чемпионат Европы

12 ноября

1/16 финала

Джалал Гурбанов (63,5 кг) – Бартломей Роскович (Польша)

1/8 финала

Азрак Бабиров (57 кг) – Ариол Зенели (Албания)

13 ноября

1/16 финала

Магсуд Хасметов (60 кг) – Берат Чивелек (Турция)

1/8 финала

Ниджат Гусейнов (51 кг) – Франческо Мессинео (Германия)

Руслан Гадыров (54 кг) – Томмазо Скиакка (Италия)

Сеид Сеидов (86 кг) – Якуб Страевски (Польша)

Мирхаял Мамедов (92 кг) – Матеуш Березницкий (Польша)

Аслан Мовсумова (+92 кг) – Никита Путилов (Германия)

Зейнаб Рахимова (54 кг) – Виктория Рогалинска (Польша)

14 ноября

1/8 финала

Ильгар Салахов (67 кг) – Фатих Кая (Турция)

Рашид Гасанов (71 кг) – Дариуш Знамех (Польша)/Георгий Смолович (Черногория)

Даниэль Холостенко (75 кг) – Малек Земмо (Германия)

Мурад Аллахвердиев (80 кг) – Кромвель Коммеяльфред (Италия)

15 ноября

1/4 финала

Мехпара Мамедова (48 кг) – Рахиба Исмаилова (Грузия)

Марьона Савриева (50 кг) – Ирина Винарадава (Беларусь)

16 ноября

1/4 финала

Турал Сариев (48 кг) – Падрейг Дауни (Ирландия)

Напомним, что финальные поединки пройдут 19 ноября. В чемпионате выступят 299 (202 мужчины, 97 женщин) боксеров из 33 команд.