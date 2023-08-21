Стали известны очередные медалисты чемпионата мира по стрельбе в Баку

Чемпионат мира по стрельбе в Баку сегодня продолжился финальным соревнованием среди женщин по стрельбе на дистанции 50 метров с трех позиций.

Чемпионат мира по стрельбе в Баку сегодня продолжился финальным соревнованием среди женщин по стрельбе на дистанции 50 метров с трех позиций.

Как сообщает Report, золотую и серебряную медали соответственно завоевали китаянки Сионью Жанг и Цзяюй Хан.

Бронзовая медаль досталась американской спортсменке Саген Маддалене.

Китаянка Сионью Жанг завоевала лицензию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Лицензии на Олимпиский игры также завоевали атлеты из Германии, Индии и Монголии.

Отметим, что впервые проводимый в Баку чемпионат мира по стрельбе является крупнейшим спортивным событием в этом виде спорта с 2018 года. В нем принимают участие до 2 000 спортсменов и представителей из более чем 100 стран мира.