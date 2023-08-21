О нас

Стали известны очередные медалисты чемпионата мира по стрельбе в Баку

Стали известны очередные медалисты чемпионата мира по стрельбе в Баку Чемпионат мира по стрельбе в Баку сегодня продолжился финальным соревнованием среди женщин по стрельбе на дистанции 50 метров с трех позиций.
Индивидуальные
21 августа 2023 г. 20:55
Стали известны очередные медалисты чемпионата мира по стрельбе в Баку

Чемпионат мира по стрельбе в Баку сегодня продолжился финальным соревнованием среди женщин по стрельбе на дистанции 50 метров с трех позиций.

Как сообщает Report, золотую и серебряную медали соответственно завоевали китаянки Сионью Жанг и Цзяюй Хан.

Бронзовая медаль досталась американской спортсменке Саген Маддалене.

Китаянка Сионью Жанг завоевала лицензию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Лицензии на Олимпиский игры также завоевали атлеты из Германии, Индии и Монголии.

Отметим, что впервые проводимый в Баку чемпионат мира по стрельбе является крупнейшим спортивным событием в этом виде спорта с 2018 года. В нем принимают участие до 2 000 спортсменов и представителей из более чем 100 стран мира.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоNext medalists of ISSF World Championship in Baku revealed
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıdakı dünya çempionatında növbəti medalçılar bəlli olub

Другие новости из категории

В Баку прошла церемония награждения в рамках Кубка мира по шахматам среди женщин
В Баку прошла церемония награждения в рамках Кубка мира по шахматам среди женщин
21 августа 2023 г. 21:30
Маркус Шмит: Чемпионат мира в Баку проходит на высоком уровне
Маркус Шмит: Чемпионат мира в Баку проходит на высоком уровне
21 августа 2023 г. 20:41
58-летний олимпийский призер: Сожалею, что до этого мне не приходилось бывать в Баку
58-летний олимпийский призер: Сожалею, что до этого мне не приходилось бывать в Баку
21 августа 2023 г. 20:05
Азербайджанские параатлеты завершили чемпионат Европы с 13 медалями
ФотоАзербайджанские параатлеты завершили чемпионат Европы с 13 медалями
21 августа 2023 г. 17:50
Азербайджанские гимнастки завоевали шесть медалей на международном турнире
ФотоАзербайджанские гимнастки завоевали шесть медалей на международном турнире
21 августа 2023 г. 17:02
Азербайджанские гимнасты завоевали медали на международном турнире
Азербайджанские гимнасты завоевали медали на международном турнире
21 августа 2023 г. 12:51
Украинская призерка ЧМ в Баку: Я не ожидала, что мы увидим такую поддержку с трибун
Украинская призерка ЧМ в Баку: Я не ожидала, что мы увидим такую поддержку с трибун
20 августа 2023 г. 23:16
Азербайджанские борцы завершили чемпионат мира с двумя медалями
Азербайджанские борцы завершили чемпионат мира с двумя медалями
20 августа 2023 г. 21:39
Победитель ЧМ в Баку: Все было организовано на высоком уровне
Победитель ЧМ в Баку: Все было организовано на высоком уровне
20 августа 2023 г. 20:25
Азербайджанский шахматист оспорит бронзу на чемпионате мира
Азербайджанский шахматист оспорит бронзу на чемпионате мира
20 августа 2023 г. 20:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi