Стали известны составы команд Формулы-1 на следующий сезон - СПИСОК

Стали известны составы команд Формулы-1 на 2020 год.
Как сообщает Report, состав команд-участниц будет следующим:
"Мерседес": Льюис Хэмилтон - Валттери Боттас ("Мерседес")
"Феррари": Шарль Леклер - Себастьян Феттель ("Феррари")
"Ред Булл": Макс Ферстаппен - Александер Албон ("Хонда")
"Рено": Эстебан Окон - Даниэль Риккардо ("Рено")
"Макларен": Карлос Сайнс - Ландо Норрис ("Рено")
"Альфа Ромео": Кими Райкконен - Антонио Джовинацци ("Феррари")
"Рейсинг Пойнт": Серхио Перес - Лэнс Стролл ("Мерседес")
"Торо Россо": Даниил Квят - Пьер Гасли ("Хонда")
"Хаас": Ромен Грожан - Кевин Магнуссен ("Феррари")
"Уильямс": Джордж Расселл - Николас Латифи ("Мерседес")
Отметим, что Гран-при Азербайджана 2020 пройдет 5-7 июня.
Təbriz QuliyevАвтор новости