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Стали известны составы команд Формулы-1 на следующий сезон - СПИСОК

Стали известны составы команд Формулы-1 на следующий сезон

Стали известны составы команд Формулы-1 на 2020 год.

Как сообщает Report, состав команд-участниц будет следующим: 

"Мерседес": Льюис Хэмилтон - Валттери Боттас ("Мерседес")

"Феррари": Шарль Леклер - Себастьян Феттель ("Феррари") 

"Ред Булл": Макс Ферстаппен - Александер Албон ("Хонда") 

"Рено": Эстебан Окон - Даниэль Риккардо ("Рено")

"Макларен": Карлос Сайнс - Ландо Норрис ("Рено") 

"Альфа Ромео": Кими Райкконен - Антонио Джовинацци ("Феррари") 

"Рейсинг Пойнт": Серхио Перес - Лэнс Стролл ("Мерседес")

"Торо Россо": Даниил Квят - Пьер Гасли ("Хонда") 

"Хаас": Ромен Грожан - Кевин Магнуссен ("Феррари") 

"Уильямс": Джордж Расселл - Николас Латифи ("Мерседес") 

Отметим, что Гран-при Азербайджана 2020 пройдет 5-7 июня. 

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