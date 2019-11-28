Стали известны составы команд Формулы-1 на следующий сезон - СПИСОК

Стали известны составы команд Формулы-1 на следующий сезон

28 ноября, 2019 17:31

https://report.az/storage/news/0c63a55d75fa164e548303d00bf0c28c/06a78b73-071a-47e4-b095-5668a332ca84_292.jpg Стали известны составы команд Формулы-1 на 2020 год. Как сообщает Report, состав команд-участниц будет следующим: "Мерседес": Льюис Хэмилтон - Валттери Боттас ("Мерседес") "Феррари": Шарль Леклер - Себастьян Феттель ("Феррари") "Ред Булл": Макс Ферстаппен - Александер Албон ("Хонда") "Рено": Эстебан Окон - Даниэль Риккардо ("Рено") "Макларен": Карлос Сайнс - Ландо Норрис ("Рено") "Альфа Ромео": Кими Райкконен - Антонио Джовинацци ("Феррари") "Рейсинг Пойнт": Серхио Перес - Лэнс Стролл ("Мерседес") "Торо Россо": Даниил Квят - Пьер Гасли ("Хонда") "Хаас": Ромен Грожан - Кевин Магнуссен ("Феррари") "Уильямс": Джордж Расселл - Николас Латифи ("Мерседес") Отметим, что Гран-при Азербайджана 2020 пройдет 5-7 июня.