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Стала известна возможная дата открытия Олимпийских игр в Токио

Стала известна возможная дата открытия Олимпийских игр в Токио

Названа возможная дата открытия Олимпийских игр в Токио, которые были перенесены с 2020 года на 2021-й из-за коронавируса, передает Report со ссылкой на RT.

Как сообщает The New York Times, организаторы соревнований рассматривают возможность проведения открытия Игр 23 июля следующего года.

29 марта состоится встреча Международного олимпийского комитета (МОК), на которой планируется принять решение о новых сроках проведения ОИ.

24 марта было принято решение о переносе ОИ-2020 на 2021 год в связи с распространением коронавируса. Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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