Стала известна причина, по которой Гаджи Алиева дважды пригласили на пьедестал на Исламиаде

Стала известна причина, по которой чемпион в весовой категории 65 кг по вольной борьбе Гаджи Алиев дважды поднялся на пьедестал почета на V Исламских играх солидарности в Конье, Турция.

Стала известна причина, по которой чемпион в весовой категории 65 кг по вольной борьбе Гаджи Алиев дважды поднялся на пьедестал почета на V Исламских играх солидарности в Конье, Турция.

Как сообщает Report, организаторы неправильно повесили флаг Албании, поднятый в честь серебряного призера Залимхана Абакарова.

Затем организаторы устранили эту ошибку. По этой причине спортсмены были приглашены на почетный трибунал во второй раз.

Отметим также, что личным тренером Залимхана Абакарова, чеченца по национальности, является тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе Залимхан Гусейнов.