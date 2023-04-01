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Стала известна повестка дня конгресса Европейской конфедерации бадминтона в Баку

Стала известна повестка дня конгресса Европейской конфедерации бадминтона в Баку Объявлена повестка дня Конгресса Европейской конфедерации бадминтона, который стартует 21 апреля в Баку. Как сообщили Report, в федерации бадминтона Азербайджана, в рамках двухдневного мероприятия пройдет форум членов федераций. На 56-й ежегодной вс
Индивидуальные
1 апреля 2023 г. 11:29
Стала известна повестка дня конгресса Европейской конфедерации бадминтона в Баку

Объявлена повестка дня Конгресса Европейской конфедерации бадминтона, который стартует 21 апреля в Баку.

Как сообщили Report, в федерации бадминтона Азербайджана, в рамках двухдневного мероприятия пройдет форум членов федераций, входящих в организацию.

На 56-й ежегодной встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с соревнованиями по бадминтону в период подготовки к Летним Олимпийским играм, которые пройдут в Париже в 2024 году.

Девиз Конгресса – инклюзивный бадминтон, отмечающий доступность этого вида спорта для всех.

Отметим, что на ежегодном собрании Европейской конфедерации бадминтона, состоявшемся в прошлом году в Валлетте, столице Мальты, Баку выиграл право на проведение мероприятия среди 3 городов-кандидатов.

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